Украине предрекли отключение света на 12-20 часов в сутки зимой

Центр противодействия дезинформации Украины предупредил на своем сайте, что электроэнергия на Украине в зимний период может отключаться в зависимости от обстоятельств на 12-20 часов в сутки.

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Сообщается, что минимальный срок отключения возможен при условиях стабильной работы восьми-девяти энергоблоков АЭС и умеренной зимы. Это позволит вырабатывать порядка трех гигаватт.

Если же зима будет суровой, российские войска продолжат атаковать энергетические объекты, а функционировать будут от шести до семи энергоблоков АЭС, отключения электроэнергии будут длиться до 20 часов в сутки.

Ранее сообщалось, что Энергодар в Запорожской области, где расположена крупнейшая в Европе атомная электростанция, обесточен из-за повреждения линии электропередачи.

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