Швеция выделит 49 миллионов долларов на энергоснабжение Украины
5 сентября 202416:59
Швеция выделяет 500 млн крон (49 млн долларов) на обеспечение энергоснабжения на Украине. Об этом сообщил шведский МИД.
Отмечается, что инвестиции будут включать в себя две газовые турбины для производства электроэнергии на первом этапе. Министерство отметило, что, по оценкам Всемирного банка, выделенная помощь поможет вырабатывать электроэнергию для 185 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что верхние этажи домов на Украине рискуют остаться без воды и отопления зимой из-за отключений электроэнергии, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Режиссера Алексея Петрухина задержали за посредничество во взятке
- СМИ: Более 20 датских компаний получили разрешение не соблюдать санкции ЕС
- Швеция выделит 49 миллионов долларов на энергоснабжение Украины
- Захарова оценила план Трампа по урегулированию украинского вопроса
- Тутберидзе поможет фигуристке выплатить долг перед академией Плющенко
- Врио директора ИТПМ: В России не осталось желающих заниматься гиперзвуком
- Западные СМИ обвинили Россию во «вмешательстве» в выборы в США
- Начались съемки военной драмы «В списках не значился»
- The Weeknd объявил название нового альбома
- Один человек ранен из-за обстрела ВСУ в Белгородской области
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru