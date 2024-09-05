Швеция выделит 49 миллионов долларов на энергоснабжение Украины

Швеция выделяет 500 млн крон (49 млн долларов) на обеспечение энергоснабжения на Украине. Об этом сообщил шведский МИД.

Город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, остался без света

Отмечается, что инвестиции будут включать в себя две газовые турбины для производства электроэнергии на первом этапе. Министерство отметило, что, по оценкам Всемирного банка, выделенная помощь поможет вырабатывать электроэнергию для 185 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что верхние этажи домов на Украине рискуют остаться без воды и отопления зимой из-за отключений электроэнергии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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