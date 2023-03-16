На Украине заявили, что польские МиГ-29 не помогут на фронте
Истребители МиГ-29, которые в ближайшее время Польша передаст Украине, вряд ли способны изменить положение дел на фронте. Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, сообщило агентство РИА Новости.
По его словам, хотя польские истребители и были усовершенствованы путем установки GPS-навигаторов, систем связи и опознавания «свой-чужой», от этого они не перестали быть устаревшими машинами.
Игнат заявил, что для превосходства над российскими войсками в воздухе Киеву необходимы современные многоцелевые машины.
Ранее Игнат признал, что украинская система ПВО не может сбить некоторые ракеты, стоящие на вооружении Вооруженных сил России, а также реактивные снаряды реактивной системы залпового огня.
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