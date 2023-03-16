На Украине заявили, что польские МиГ-29 не помогут на фронте

По его словам, хотя польские истребители и были усовершенствованы путем установки GPS-навигаторов, систем связи и опознавания «свой-чужой», от этого они не перестали быть устаревшими машинами.

Игнат заявил, что для превосходства над российскими войсками в воздухе Киеву необходимы современные многоцелевые машины.

Ранее Игнат признал, что украинская система ПВО не может сбить некоторые ракеты, стоящие на вооружении Вооруженных сил России, а также реактивные снаряды реактивной системы залпового огня.

