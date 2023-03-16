На Украине заявили о неспособности уничтожить ряд российских ракет

По его словам, имеются в виду в том числе баллистическая ракета «Искандер-М» и боеприпасы к РСЗО «Смерч». Игнат отметил, что у этого вооружения достаточно быстрая скорость полета по баллистической траектории. Они падают на цель с огромной скоростью, заявил спикер украинских воздушных сил.

Кроме того, добавил Игнат, система ПВО Украины не в состоянии уничтожить противорадиолокационные ракеты Х-31П и сверхзвуковые крылатые ракеты «Оникс». Для того, чтобы им противостоять, Киев нуждается в современных зенитных ракетных комплексах. Однако сейчас большую часть противовоздушной обороны страны составляют «Бук-М1» и С-300 производства СССР, отметил он.

Ранее Финляндия отказалась от обещания отправить Украине истребители Hornet.

