На Украине заявили о неспособности уничтожить ряд российских ракет
Украинская система ПВО не может сбить некоторые ракеты, стоящие на вооружении Вооруженных сил России, а также реактивные снаряды реактивной системы залпового огня. Об этом заявил спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат, сообщило агентство ТАСС.
По его словам, имеются в виду в том числе баллистическая ракета «Искандер-М» и боеприпасы к РСЗО «Смерч». Игнат отметил, что у этого вооружения достаточно быстрая скорость полета по баллистической траектории. Они падают на цель с огромной скоростью, заявил спикер украинских воздушных сил.
Кроме того, добавил Игнат, система ПВО Украины не в состоянии уничтожить противорадиолокационные ракеты Х-31П и сверхзвуковые крылатые ракеты «Оникс». Для того, чтобы им противостоять, Киев нуждается в современных зенитных ракетных комплексах. Однако сейчас большую часть противовоздушной обороны страны составляют «Бук-М1» и С-300 производства СССР, отметил он.
Ранее Финляндия отказалась от обещания отправить Украине истребители Hornet.
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