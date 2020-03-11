В Москве выявлено около тысячи контактировавших с больными коронавирусом

Около тысячи человек, которые имели контакты с носителями коронавирусной инфекцией в Москве, находятся под медицинским наблюдением. Такую цифру озвучила заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она уточнила, что в оперативном режиме был очерчен не только ближний круг заболевших, но также пассажиры авиарейсов, водители такси, курьеры и так далее, передает RT.

Согласно эпидемиологическим правилам всех таких «контактёров» также поместили под врачебное наблюдение: кто-то госпитализирован, кто-то находится в домашней изоляции или в обсервационном центре. При этом информация по 700 авиапассажирам, которые уже покинули Москву, переданы в службы других регионов, сообщила Ракова.

Заммэра также рассказала, что в случае подтверждения диагноза COVID-19 заболевшим тут же отсылается адресное SMS-сообщение с просьбой перейти в режим самоизоляции и незамедлительно вызвать скорую помощь. Уже отправлено более 650 сообщений, передает АГН «Москва».

На сегодня в столице официально зарегистрировано 9 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 7 марта один из пациентов выписан после выздоровления. В Москве действует режим повышенной готовности из-за угрозы распространения COVID-19.

