В Москве выявлено около тысячи контактировавших с больными коронавирусом
Около тысячи человек, которые имели контакты с носителями коронавирусной инфекцией в Москве, находятся под медицинским наблюдением. Такую цифру озвучила заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она уточнила, что в оперативном режиме был очерчен не только ближний круг заболевших, но также пассажиры авиарейсов, водители такси, курьеры и так далее, передает RT.
Согласно эпидемиологическим правилам всех таких «контактёров» также поместили под врачебное наблюдение: кто-то госпитализирован, кто-то находится в домашней изоляции или в обсервационном центре. При этом информация по 700 авиапассажирам, которые уже покинули Москву, переданы в службы других регионов, сообщила Ракова.
Заммэра также рассказала, что в случае подтверждения диагноза COVID-19 заболевшим тут же отсылается адресное SMS-сообщение с просьбой перейти в режим самоизоляции и незамедлительно вызвать скорую помощь. Уже отправлено более 650 сообщений, передает АГН «Москва».
На сегодня в столице официально зарегистрировано 9 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 7 марта один из пациентов выписан после выздоровления. В Москве действует режим повышенной готовности из-за угрозы распространения COVID-19.
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