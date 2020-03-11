Соседи заложили москвичку из-за нарушения ей карантина по коронавирусу

ЧП произошло в Большом Савинском переулке – туда после звонка соседей был отправлен наряд полиции. Однако женщина отказалась открывать дверь стражам порядка, сославшись на то, что боится их заразить, сообщает РЕН ТВ.

Ранее СМИ сообщили, что постоянно проживающие в Италии россияне могут столкнуться с проблемами при попытке выезда из страны. В посольстве РФ в Риме отметили, что это может коснуться тех, кто имеет вид на жительство в Италии или гражданство этой страны, отмечает Ura.ru

Напомним, Италия стала главным эпицентром распространения коронавируса в Европе. Власти республики запретили все массовые мероприятия и ограничили передвижение по стране. Кроме того, многие государства закрыли границу с Италией.

Ожидается, что ограничительные меры в Италии будут действовать до начала апреля.

