На Украине за поддержку СВО задержали инженера-конструктора авиапредприятия «Антонов»



Уголовное дело по статье «пропаганда войны» было возбуждено на Украине в отношении ведущего инженера-конструктора авиапредприятия «Антонов», сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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В сообщении говорится, что мужчина был задержан за оправдание специальной военной операции (СВО) России, основанием для возбуждения дела стали соответствующие публикации в интернете, в том числе с «прославлением военнослужащих» российских Вооруженных сил.

«Подозреваемый распространял карту Украины, на которой часть территорий нашего государства якобы стала принадлежать соседним странам», - подчеркнули в прокуратуре.

Ранее адвокат певицы Наргиз Закировой Бахром Исмаилов заявил, что его клиентке на 50 лет запретили въезд в Россию за осуждение СВО.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ДонбассЗадержаниеПрокуратураУкраина
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