На Украине за поддержку СВО задержали инженера-конструктора авиапредприятия «Антонов»

В сообщении говорится, что мужчина был задержан за оправдание специальной военной операции (СВО) России, основанием для возбуждения дела стали соответствующие публикации в интернете, в том числе с «прославлением военнослужащих» российских Вооруженных сил.

«Подозреваемый распространял карту Украины, на которой часть территорий нашего государства якобы стала принадлежать соседним странам», - подчеркнули в прокуратуре.

Ранее адвокат певицы Наргиз Закировой Бахром Исмаилов заявил, что его клиентке на 50 лет запретили въезд в Россию за осуждение СВО.