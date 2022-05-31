На Украине за поддержку СВО задержали инженера-конструктора авиапредприятия «Антонов»
Уголовное дело по статье «пропаганда войны» было возбуждено на Украине в отношении ведущего инженера-конструктора авиапредприятия «Антонов», сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
В сообщении говорится, что мужчина был задержан за оправдание специальной военной операции (СВО) России, основанием для возбуждения дела стали соответствующие публикации в интернете, в том числе с «прославлением военнослужащих» российских Вооруженных сил.
«Подозреваемый распространял карту Украины, на которой часть территорий нашего государства якобы стала принадлежать соседним странам», - подчеркнули в прокуратуре.
Ранее адвокат певицы Наргиз Закировой Бахром Исмаилов заявил, что его клиентке на 50 лет запретили въезд в Россию за осуждение СВО.
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