Экс-главу Минюста Словакии задержали за поддержку российской спецоперации

Бывший председатель Верховного суда Словакии, экс-глава Минюста страны Штефан Гарабин задержан за выражение «одобрения действиям России на Украине». Об этом сообщает телеканал Markiza.

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СМИ отмечает, что поводом для задержания Гарабина стал пост в соцсетях, опубликованный им в начале спецоперации РФ на Украине, в котором экс-чиновник «одобрял» действия российской стороны.

Полиция Словакии проводит необходимые следственные мероприятия, правоохранители обещают при возможности раскрыть более подробную информацию, пишет Газета.ру. Находится ли Гарабин под стражей или был отпущен после допроса домой, пока неизвестно, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:РоссияЗадержаниеСловакия
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