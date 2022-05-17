Экс-главу Минюста Словакии задержали за поддержку российской спецоперации

СМИ отмечает, что поводом для задержания Гарабина стал пост в соцсетях, опубликованный им в начале спецоперации РФ на Украине, в котором экс-чиновник «одобрял» действия российской стороны.

Полиция Словакии проводит необходимые следственные мероприятия, правоохранители обещают при возможности раскрыть более подробную информацию, пишет Газета.ру. Находится ли Гарабин под стражей или был отпущен после допроса домой, пока неизвестно, отмечает РИА ФАН.

