«Ростех» начнет серийное производство планирующей авиабомбы «Дрель»

Серийное производство новейшей планирующей авиабомбы «Дрель» начнется в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

В «Ростехе» пообещали увеличить дальность применения умных бомб

По данным организации, боеприпас прошел все виды определенных заказчиком испытаний.

«Информация об использовании изделий в зоне СВО является закрытой. В 2024 году запланировано изготовление первой серийной партии», — указали в «Ростехе».

Как отметили в госкорпорации, сейчас параллельно ведется разработка ряда боевых частей для бомб.

«Дрель» предназначена для уничтожения бронетанковой техники, радиолокационных станций на земле, пунктов управления энергоустановок и зенитных ракетных комплексов. Ожидается, что авиабомбу будет практически невозможно распознать на радарах.

Ранее «Ростех» сообщил о завершении испытаний новой модификации зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ-СВ», пишет RT.

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Фото: rostec.ru
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