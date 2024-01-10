«Ростех» начнет серийное производство планирующей авиабомбы «Дрель»
Серийное производство новейшей планирующей авиабомбы «Дрель» начнется в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».
По данным организации, боеприпас прошел все виды определенных заказчиком испытаний.
«Информация об использовании изделий в зоне СВО является закрытой. В 2024 году запланировано изготовление первой серийной партии», — указали в «Ростехе».
Как отметили в госкорпорации, сейчас параллельно ведется разработка ряда боевых частей для бомб.
«Дрель» предназначена для уничтожения бронетанковой техники, радиолокационных станций на земле, пунктов управления энергоустановок и зенитных ракетных комплексов. Ожидается, что авиабомбу будет практически невозможно распознать на радарах.
Ранее «Ростех» сообщил о завершении испытаний новой модификации зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ-СВ», пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru