На Украине поблагодарили Великобританию за обучение 15 тысяч солдат ВСУ

Украинский премьер-министр отметил, что ВСУ на практике овладевает натовскими стандартами. Шмыгаль поблагодарил Лондон за старт операции «Интерфлекс» (Interflex) по обучению украинских солдат с привлечением девяти государств-партнеров.

Кроме того, глава украинского правительства согласовал с главой оборонного ведомства Великобритании Беном Уоллесом шаги, требующиеся для контрнаступления украинской армии и последующего укрепления обороноспособности Киева.

Ранее замглавы оборонного ведомства Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что военнослужащие британской армии на территории Украины отвечают за безопасность дипломатического представительства и занимаются обучением солдат ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

