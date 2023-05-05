На Украине поблагодарили Великобританию за обучение 15 тысяч солдат ВСУ

Порядка 15 тысяч украинских военных прошли обучение в Великобритании. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава правительства Украины Денис Шмыгаль.

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Украинский премьер-министр отметил, что ВСУ на практике овладевает натовскими стандартами. Шмыгаль поблагодарил Лондон за старт операции «Интерфлекс» (Interflex) по обучению украинских солдат с привлечением девяти государств-партнеров.

Кроме того, глава украинского правительства согласовал с главой оборонного ведомства Великобритании Беном Уоллесом шаги, требующиеся для контрнаступления украинской армии и последующего укрепления обороноспособности Киева.

Ранее замглавы оборонного ведомства Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что военнослужащие британской армии на территории Украины отвечают за безопасность дипломатического представительства и занимаются обучением солдат ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбучениеВСУУкраинаВеликобритания

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