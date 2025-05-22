СМИ: Трамп отказался от призывов к прекращению огня после разговора с Путиным
Президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным отказался от призывов прекратить огонь на Украине. Об этом пишет Bild.
Главы государств провели телефонный разговор 19 мая.
«Дональд Трамп отказался от призыва к прекращению огня», - отмечается в материале.
Издание называет произошедшее «поворотом на 180 градусов» в политике в отношении РФ.
Ранее американский президент заявил, что украинский конфликт не затрагивает напрямую интересы Вашингтона, но США готовы предпринимать шаги для его урегулирования. Также Трамп указал на важность диалога с Россией по украинскому вопросу, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru