СМИ: Трамп отказался от призывов к прекращению огня после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным отказался от призывов прекратить огонь на Украине. Об этом пишет Bild.

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Главы государств провели телефонный разговор 19 мая.

«Дональд Трамп отказался от призыва к прекращению огня», - отмечается в материале.

Издание называет произошедшее «поворотом на 180 градусов» в политике в отношении РФ.

Ранее американский президент заявил, что украинский конфликт не затрагивает напрямую интересы Вашингтона, но США готовы предпринимать шаги для его урегулирования. Также Трамп указал на важность диалога с Россией по украинскому вопросу, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:УкраинаДональд ТрампВладимир Путин

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