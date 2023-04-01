Захарова обвинила Великобританию в спонсировании майдана на Украине через Березовского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Великобритания спонсировала украинский майдан через олигарха Бориса Березовского.

Захарова высказалась о преследовании Трампа в США

«Признание соучастников. Лондон через Березовского вливал деньги в майданы, расшатывая ситуацию в России. Киевские не подвели - как всегда, воровали. Краткая история независимости Украины», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что события в Грузии очень напоминают киевский майдан.

Ранее Захарова высказалась о преследовании американского экс-президента Дональда Трампа в США.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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