Захарова обвинила Великобританию в спонсировании майдана на Украине через Березовского

«Признание соучастников. Лондон через Березовского вливал деньги в майданы, расшатывая ситуацию в России. Киевские не подвели - как всегда, воровали. Краткая история независимости Украины», - написала Захарова в своем Telegram-канале.



Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что события в Грузии очень напоминают киевский майдан.

Ранее Захарова высказалась о преследовании американского экс-президента Дональда Трампа в США.

