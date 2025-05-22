У берегов острова Крит зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов острова Крит. Об этом заявили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Толчки зафиксировали в 03:19 UTC (06:19 мск) в 59 километрах севернее расположенного на греческом острове города Айос-Николаос. Очаг землетрясения находился на глубине 15 километров.

Изначально сейсмологи сообщили о магнитуде 6,3, позже она была снижена.

Данных о возможных жертвах или разрушениях не приводится.

Ранее в Австралии у берегов северной части Папуа-Новой Гвинеи произошли подземные толчки магнитудой 6,4, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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