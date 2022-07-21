На Украине опровергли информацию о госпитализации Зеленского

По его словам, сообщения о том, что обязанности президента исполняет спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, также являются фейком.

В Госспецсвязи Украины, в свою очередь, пояснили, что фейковая информация о проблемах со здоровьем Зеленского появилась в эфире радиостанций TAVR Media в результате кибератаки, которой подверглись девять радиостанций.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин опроверг утверждения, что получил ранение в ходе поездки в Красный Лиман.