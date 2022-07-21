Песков заявил, что у Путина со здоровьем всё хорошо

По его словам, этими вбросами занимаются «украинские информационные «специалисты» в кавычках, и американские, и британские».

Он отметил, что у главы государства со здоровьем всё хорошо, а кашель после долгого пребывания под кондиционерами может появиться у любого.

«Что касается кондиционеров, да, действительно жара. На улице сорок, в кондиционерах прохладно. Я тоже осип. У меня то же самое. Не знаю, как было у других членов делегации. Так бывает. Ничего страшного», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что кашель появился у него после визита в Тегеран, где из-за жары кондиционеры «шуровали как следует», сообщает RT.

