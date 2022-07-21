Песков заявил, что у Путина со здоровьем всё хорошо
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации о проблемах со здоровьем Владимира Путина, являются «утками», сообщает РИА Новости.
По его словам, этими вбросами занимаются «украинские информационные «специалисты» в кавычках, и американские, и британские».
Он отметил, что у главы государства со здоровьем всё хорошо, а кашель после долгого пребывания под кондиционерами может появиться у любого.
«Что касается кондиционеров, да, действительно жара. На улице сорок, в кондиционерах прохладно. Я тоже осип. У меня то же самое. Не знаю, как было у других членов делегации. Так бывает. Ничего страшного», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что кашель появился у него после визита в Тегеран, где из-за жары кондиционеры «шуровали как следует», сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 391 / сут.
Умерли
382 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 529 / сут.
- Собянин принял решение о строительстве многофункционального Центра кёрлинга в СЗАО
- Турция, Швеция и Финляндия обсудят вопросы по вхождению в НАТО
- Сеть H&M не планирует устраивать распродажу перед уходом из России
- Португалия отказалась сокращать потребление газа
- Песков заявил, что у Путина со здоровьем всё хорошо
- Кремль отверг обвинения в использовании поставок российского газа для шантажа
- В МИД заявили об отсутствии контактов с США по Украине
- Украинский Нацбанк понизил курс гривны на 25%
- Лавров примет участие во встрече глав МИД стран ШОС в Ташкенте
- Глава ЛНР обвинил Google в пропаганде терроризма и экстремизма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru