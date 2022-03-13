На Украине объявлена охота на желающих эвакуироваться в Россию граждан

Служба безопасности Украины начала охоту на граждан, желающих выехать в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерала-полковника Михаила Мизинцева.

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По его словам, сотрудники СБУ получили строгие указания круглосуточно выявлять все звонки, проводить массовые тотальные проверки, задержания и аресты украинцев, желающих эвакуироваться в РФ.

Отмечается, что это произошло после того, как военные, проводящие специальную операцию, обнародовали число желающих выехать с Украины в Россию. Российские военные инструктируют украинцев о дальнейших действиях, советуя немедленно уничтожить возможные контакты, исходящие звонки и сообщения, которые могут позволить заподозрить людей в общении с координационным штабом и другими российскими организациями.

В рядах вооруженных сил Украины понимают, что проигрывают и перевес в численности войск не в их сторону, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СБУУкраина
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