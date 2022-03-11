«Заморозки спецоперации не будет»: Марочко назвал положение ВСУ катастрофическим

Украинские военные понимают, что проигрывают и осознают перевес в численности войск не в свою сторону, заявил НСН представитель оборонного ведомства ЛНР.

В рядах вооруженных сил Украины понимают, что проигрывают и перевес в численности войск не в их сторону, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Утром 11 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные вывели из строя украинские военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске. Также войска Донецкой народной республики освободили город Волноваха и несколько населенных пунктов, продвинувшись на шесть километров в глубину.

«Все, что сейчас происходит это агония. Армия Украины пытается что-то из себя показать, но на самом деле положение ее войск катастрофическое. Об этом говорят и те лица, которые добровольно сложили оружие, и штабные документы, которые попадают к нам в руки, и некоторые разведданные. И какая-то заморозка этой специальной операции невозможна. Народные республики не остановятся до тех пор, пока не выйдут на рубежи бывших Луганской и Донецкой областей, и это не подлежит никаким оговоркам», – подчеркнул подполковник Марочко.

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Говоря о возможных сроках продолжения специальной военной операции на Донбассе, официальный представитель Народной милиции ЛНР отметил, что сроки ее окончания не имеют значения, так как суть ее проведения абсолютно в другом.

«Мы будем действовать ровно столько, сколько понадобится для деоккупации и денацификации Украины в целом. Временные сроки здесь абсолютно не важны. Плюс к этому, нужно исходить, прежде всего, из соображений гуманитарных. Российская армия и армии народных республик действуют очень аккуратно и не ведут ковровых бомбардировок. Делают максимально возможное для того, чтобы сохранить мирное население и как можно больше инфраструктуры. Поэтому всё будут зависеть от того, как будет адекватно себя вести украинское правительство», – сказал Марочко.

Отвечая на вопрос «Радиоточки НСН» о том, как долго может продлиться процесс денацификации всей Украины, военный эксперт признал, что в одночасье эту проблему решить не удастся.

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«То, что будет происходить на Украине – этот процесс будет длительным. Скорее всего, придется как после Великой отечественной войны вычищать те анклавы и террористические ячейки, которые создавались на протяжении длительного времени. И для полной очистки Украины от нацизма, который взрастили страны Запада, могут понадобиться даже годы. Но о сроках говорить, я подчеркну, не стоит. К тому же все они прекрасно понимают то, что их ждет справедливый суд и наказание», – напомнил он.

При этом Марочко подчеркнул, что единственным способом закончить спецоперацию остается забота украинских властей о своих гражданах через призыв к нацбатам сложить оружие. Еще одним шагом к миру он назвал полномасштабные дипломатические переговоры, к которым, по мнению военного эксперта, Украина абсолютно не готова.

Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков заявил «Радиоточке НСН», что спецоперация на Украине будет разделена на два этапа: активный продлится минимум три месяца, а борьба с партизанами может затянуться.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияДНРЛНР
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