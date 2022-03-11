«Заморозки спецоперации не будет»: Марочко назвал положение ВСУ катастрофическим

В рядах вооруженных сил Украины понимают, что проигрывают и перевес в численности войск не в их сторону, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Утром 11 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные вывели из строя украинские военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске. Также войска Донецкой народной республики освободили город Волноваха и несколько населенных пунктов, продвинувшись на шесть километров в глубину.

«Все, что сейчас происходит – это агония. Армия Украины пытается что-то из себя показать, но на самом деле положение ее войск катастрофическое. Об этом говорят и те лица, которые добровольно сложили оружие, и штабные документы, которые попадают к нам в руки, и некоторые разведданные. И какая-то заморозка этой специальной операции невозможна. Народные республики не остановятся до тех пор, пока не выйдут на рубежи бывших Луганской и Донецкой областей, и это не подлежит никаким оговоркам», – подчеркнул подполковник Марочко.