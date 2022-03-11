Гумштаб: Шоферы-агенты СБУ собирали данные о российских войсках

В ведомстве установили, что 10 марта на маршрутах из города Тростянец в направлении Полтавы, а также из Запорожья в Энергодар «часть штатных водителей автобусов гуманитарных колонн была заменена на сотрудников СБУ, которые в ходе движения осуществляли разведку и фиксировали объективную информацию» о расположении российских подразделений.

Указанные лица попытались передать разведывательные сведения из Энергодара и Сум. Однако попытка была пресечена благодаря оперативно принятым мерам подразделений ВС РФ.

«Данные факты считаем недопустимыми», — добавили в гумштабе.

