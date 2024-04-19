На Украине объяснили успешные удары российской армии по энергообъектам страны
Успех атак российской армии по энергообъектам Украины объясняется тем, что российские войска изменили тактику. Об этом сообщило издание «Апостроф» со ссылкой на советника главы правительства Украины Юрия Бойко.
По его словам, сейчас российская армия направляет на объект не одиночные ракеты или беспилотники «Шахед», а 10-15 орудий сразу в попытке прочитать системы ПВО Украины. Бойко добавил, что украинская система противовоздушной обороны уничтожает от 60% до 80% российского оружия.
Советник премьер-министра Украины также указал на то, что Киеву не хватает систем ПВО Patriot, недостаток которых позволяет российским войскам действовать более эффективно. Бойко предположил, что целью России является обесточивание крупных украинских заводов.
Ранее Министерство энергетики Украины сообщило о возгорании оборудования на нескольких высоковольтных подстанциях в Одесской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru