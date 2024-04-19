На Украине объяснили успешные удары российской армии по энергообъектам страны

По его словам, сейчас российская армия направляет на объект не одиночные ракеты или беспилотники «Шахед», а 10-15 орудий сразу в попытке прочитать системы ПВО Украины. Бойко добавил, что украинская система противовоздушной обороны уничтожает от 60% до 80% российского оружия.

Советник премьер-министра Украины также указал на то, что Киеву не хватает систем ПВО Patriot, недостаток которых позволяет российским войскам действовать более эффективно. Бойко предположил, что целью России является обесточивание крупных украинских заводов.

Ранее Министерство энергетики Украины сообщило о возгорании оборудования на нескольких высоковольтных подстанциях в Одесской области.

