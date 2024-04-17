Буданов пригрозил новыми вылазками террористов из РДК
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (включен в перечень террористов и экстремистов) пригрозил новыми атаками со стороны запрещенной в России организации «Русский добровольческий корпус» (РДК, внесена в список террористов и экстремистов).
В интервью газете Washington Post Буданов заявил, что для противодействия России Киев планирует активнее использовать террористов из РДК. Глава ГУР отметил, что экстремисты действуют внутри РФ при поддержке его ведомства.
Также Буданов заявил о намерении увеличить количество атак по России с использованием беспилотников.
В начале марта Буданов сообщил о подготовке «серьезной военной операции в Крыму». По его словам, это означает различные варианты действий украинских войск в Черном море, передает «Радиоточка НСН».
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