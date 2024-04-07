Буданов признал хорошую защищенность Крымского моста

Корреспондент спросил Буданова, почему Украине не удалось разрушить Крымский мост, если он является одной из основных целей для Киева.

«Мост хорошо защищен, но все работают над этой проблемой», - ответил глава украинской разведки.

Ранее Буданов назвал проблемой для Киева строительство Россией железных дорог через новые регионы в Крым. Он намекнул, что украинские спецслужбы будут пытаться атаковать транспортную артерию.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о превращении Украины в террористическое государство, напоминает «Радиоточка НСН».

