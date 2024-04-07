Буданов признал хорошую защищенность Крымского моста

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал, что Крымский мост хорошо защищен. Об этом он заявил в интервью телеканалу ARD.

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Корреспондент спросил Буданова, почему Украине не удалось разрушить Крымский мост, если он является одной из основных целей для Киева.

«Мост хорошо защищен, но все работают над этой проблемой», - ответил глава украинской разведки.

Ранее Буданов назвал проблемой для Киева строительство Россией железных дорог через новые регионы в Крым. Он намекнул, что украинские спецслужбы будут пытаться атаковать транспортную артерию.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о превращении Украины в террористическое государство, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба президента Украины
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