Буданов признал хорошую защищенность Крымского моста
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал, что Крымский мост хорошо защищен. Об этом он заявил в интервью телеканалу ARD.
Корреспондент спросил Буданова, почему Украине не удалось разрушить Крымский мост, если он является одной из основных целей для Киева.
«Мост хорошо защищен, но все работают над этой проблемой», - ответил глава украинской разведки.
Ранее Буданов назвал проблемой для Киева строительство Россией железных дорог через новые регионы в Крым. Он намекнул, что украинские спецслужбы будут пытаться атаковать транспортную артерию.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о превращении Украины в террористическое государство, напоминает «Радиоточка НСН».
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