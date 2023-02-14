На Украине начали проверку «жесткой» мобилизации в Одессе
В Украине проводится разбирательство из-за размещенной видеозаписи, на которой запечатлена попытка «жесткой» мобилизации в Одессе. Об этом заявила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк, сообщили украинские СМИ.
Напомним, в Одессе люди в камуфляжной форме пытались насильно унести сопротивлявшегося мужчину. При этом прохожие пытались им помешать, однако военные не обращали на это внимания. Известно также, что сотрудники военкоматов искали призывников в спортзалах.
По словам Гуменюк, всему виной человеческий фактор. Она признала, что имеют место факты некорректного поведения со стороны военных, и пообещала разобраться.
При этом Гуменюк отметила, что зачастую слова пользователей, комментирующих такие записи, не соответствуют действительности. Также она рассказала о ежедневном инструктаже подразделений, которые выходят с рейдами.
Ранее в Николаеве мужчине прострелили ноги за его отказ отдать сына в армию. Об этом сообщило агентство НСН.
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