На Украине на три месяца продлили военное положение
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своём Telegram-канале заявил, что военное положение на Украине продлили ещё на 90 дней.
По его словам, это решение поддержали 348 парламентариев. Он отметил, что на этот же срок в стране была продлена всеобщая мобилизация, что одобрили 344 депутата.
«Парламент одобрил законы об указах президента о продлении срока действия военного положения... Действие будет продлено с 19 февраля 2023 года, продлится снова на 90 дней. Также парламент одобрил законы... о продлении срока действия всеобщей мобилизации», - написал Железняк.
Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил против временного перемирия, заявив, что любые уступки «будут капитуляцией», и Киев «не допустит этого ни при каких обстоятельствах», сообщает RT.
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