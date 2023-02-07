На Украине на три месяца продлили военное положение

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своём Telegram-канале заявил, что военное положение на Украине продлили ещё на 90 дней.

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По его словам, это решение поддержали 348 парламентариев. Он отметил, что на этот же срок в стране была продлена всеобщая мобилизация, что одобрили 344 депутата.

«Парламент одобрил законы об указах президента о продлении срока действия военного положения... Действие будет продлено с 19 февраля 2023 года, продлится снова на 90 дней. Также парламент одобрил законы... о продлении срока действия всеобщей мобилизации», - написал Железняк.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил против временного перемирия, заявив, что любые уступки «будут капитуляцией», и Киев «не допустит этого ни при каких обстоятельствах», сообщает RT.

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:МобилизацияВоенное ПоложениеСпецоперацияУкраина
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