На Украине мобилизуют 90% ограниченно годных

Украинские власти приступили к мобилизации 90% военнообязанных, ранее попадавших под упраздненную категорию «ограниченно годен», по итогам переосвидетельствования. Об этом рассказал Генштаб ВСУ, сообщил Telegram-канал «Страна.ua».

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Отмечается, что непригодным к службе признают лишь каждого десятого ограниченно годного.

В ведомстве заявили, что половину мобилизованных направляют в боевые части, остальных военных — в вспомогательные части.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в трех областях Украины вдвое повысили план по мобилизации.

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ФОТО: РИА Новости
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