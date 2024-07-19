На Украине мобилизуют 90% ограниченно годных
Украинские власти приступили к мобилизации 90% военнообязанных, ранее попадавших под упраздненную категорию «ограниченно годен», по итогам переосвидетельствования. Об этом рассказал Генштаб ВСУ, сообщил Telegram-канал «Страна.ua».
Отмечается, что непригодным к службе признают лишь каждого десятого ограниченно годного.
В ведомстве заявили, что половину мобилизованных направляют в боевые части, остальных военных — в вспомогательные части.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в трех областях Украины вдвое повысили план по мобилизации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru