На Украине мобилизуют 90% ограниченно годных

Отмечается, что непригодным к службе признают лишь каждого десятого ограниченно годного.

В ведомстве заявили, что половину мобилизованных направляют в боевые части, остальных военных — в вспомогательные части.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в трех областях Украины вдвое повысили план по мобилизации.

