На Украине готовят списки разрешённых артистов из России

По его словам, вместе с увеличением квоты на украинскую музыку, рассматривается вопрос снятия ограничений для некоторых российских исполнителей.

«Идёт создание белых списков российских исполнителей, чью музыку можно будет всё же транслировать на Украине», - подчеркнул он.

Ранее министерство культуры и информационной политики Украины исключило артиста Максима Галкина из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности государства.