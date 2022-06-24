На Украине готовят списки разрешённых артистов из России
Заместитель министра культуры и информационной политики Украины Тарас Шевченко заявил, что в стране усиливается «защита информационного пространства», сообщает ТАСС.
По его словам, вместе с увеличением квоты на украинскую музыку, рассматривается вопрос снятия ограничений для некоторых российских исполнителей.
«Идёт создание белых списков российских исполнителей, чью музыку можно будет всё же транслировать на Украине», - подчеркнул он.
Ранее министерство культуры и информационной политики Украины исключило артиста Максима Галкина из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности государства.
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