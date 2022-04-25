Киркорову и Гагариной на пять лет запретили въезд в Эстонию

МИД Эстонии объявил, что эстрадному певцу Филиппу Киркорову на пять лет запрещён въезд в страну, сообщает пресс-служба ведомства.

Лободе, Потапу и Сердючке запретили въезд в РФ на 50 лет

В сообщении говорится, что запрет был введён в связи с поддержкой спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине. По этой же причине на пять лет в Эстонию запретили въезжать певице Полине Гагариной.

«Филиппу Киркорову запрещён въезд в Эстонию с 22 апреля 2022 до апреля 2027 года. Пятилетний запрет на въезд также был установлен для певицы Полины Гагариной», - говорится в документе.

Ранее организаторы Уимблдонского турнира, из-за спецоперации ВС РФ на Украине, официально отстранили от участия теннисистов из России и Белоруссии, сообщает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Михаил Соколов
ТЕГИ:ЭстонияЗапретПевицаПевецФилипп Киркоров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры