Киркорову и Гагариной на пять лет запретили въезд в Эстонию

В сообщении говорится, что запрет был введён в связи с поддержкой спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине. По этой же причине на пять лет в Эстонию запретили въезжать певице Полине Гагариной.

«Филиппу Киркорову запрещён въезд в Эстонию с 22 апреля 2022 до апреля 2027 года. Пятилетний запрет на въезд также был установлен для певицы Полины Гагариной», - говорится в документе.

Ранее организаторы Уимблдонского турнира, из-за спецоперации ВС РФ на Украине, официально отстранили от участия теннисистов из России и Белоруссии, сообщает телеканал «360».

