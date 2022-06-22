Украина исключила Максима Галкина из списка лиц, угрожающих национальной безопасности

Министерство культуры и информационной политики Украины исключило артиста и телеведущего Максима Галкина из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности государства. Это следует из данных сайта ведомства.

Депутат призвал передать особняк Галкина переселенцам из Донбасса

Сейчас в черном списке 209 фамилий. Галкин попал в него в ноябре прошлого года по представлению Службы безопасности Украины.

Галкин ранее высказывался против военной операции, которую проводит с 24 февраля на Украине.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сбу УкраиныУкраинаМаксим Галкин
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