На Украине допустили принятие иностранцев в ряды ВВС страны

В ряды военнослужащих украинских Военно-воздушных сил могут начать принимать иностранных граждан. Об этом заявил представитель командования ВВС ВСУ Юрий Игнат, сообщило издание «Общественное. Новости».

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По его словам, в адрес ВСУ поступает множество соответствующих обращений от людей, имеющих отношение к авиации. По его словам, это не только украинцы, управлявшие различными типами авиатехники за границей, но также и иностранцы.

Ранее сообщалось, что ФСБ России и Следственный комитет России организовали совместную рабочую группу для расследования вербовки и участия наемников в боях на стороне ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаемникиИностранцыВСУУкраина

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