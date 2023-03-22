ФСБ и СКР приступят к расследованию вербовки наемников в украинскую армию
22 марта 202312:18
ФСБ России и Следственный комитет России (СКР) организовали совместную рабочую группу для расследования вербовки и участия наемников в боях на стороне ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба СКР.
Отмечается, что инициатором создания рабочей группы стал СКР. Ведомства уже разработали меры по деятельности в этом направлении.
Ранее в США призвали американских наемников дезертировать из ВСУ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru