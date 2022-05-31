На Украине арестовали имущество и счета «Татнефти»

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в своём Telegram-канале заявило об аресте имущества, счетов и корпоративных прав группы компаний «Татнефть».

Стало известно, в каком случае могут арестовать активы России

В сообщении уточняется, что были арестованы «миллиарды гривен российских владельцев нефтяной компании».

«Они подозреваются в финансировании действий, предпринимаемых с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, совершенные по предварительному сговору группой лиц», - добавили в ГБР.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) инициировала начало процедуры ареста активов российской нефтяной компании «Роснефть».

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Фото: facebook.com
ТЕГИ:ИмуществоАрестУкраина
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