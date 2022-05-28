На Украине арестованы активы «Роснефти»

«СБУ инициировала арест активов «Роснефти» в Украине», — сказано в сообщении.

Уточняется, что СБУ заблокировала работу энергетической компании, которая входит в российскую группу «Роснефть».

Стало известно также об аресте ее активов в объеме 20 млн гривен (примерно $677 тыс.) и приостановке лицензии на электроснабжение, пишет Газета.ru.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому могут быть конфискованы активы граждан, которые поддержали специальную военную операцию России на Украине. Об этом сообщает пресс-служба офиса Зеленского.

