На Украине арестованы активы «Роснефти»

Служба безопасности Украины (СБУ) инициировала начало процедуры ареста активов российской нефтяной компании «Роснефть», сообщается в Telegram-канале украинского ведомства.

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«СБУ инициировала арест активов «Роснефти» в Украине», — сказано в сообщении.

Уточняется, что СБУ заблокировала работу энергетической компании, которая входит в российскую группу «Роснефть».

Стало известно также об аресте ее активов в объеме 20 млн гривен (примерно $677 тыс.) и приостановке лицензии на электроснабжение, пишет Газета.ru.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому могут быть конфискованы активы граждан, которые поддержали специальную военную операцию России на Украине. Об этом сообщает пресс-служба офиса Зеленского.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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