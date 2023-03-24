На Украине арестовали активы жены Медведчука
Суд на Украине арестовал активы супруги украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко, сообщает пресс-служба Службы безопасности страны (СБУ).
В сообщении говорится, что речь идёт об акциях электрометаллургического завода «Днепроспецсталь» имени Кузьмина в Запороской области (6,8%). Отмечается, что Марченко владеет ими через три офшорные компании. Общая сумма арестованных активов порядка 440 млн гривен (около 11,9 млн долларов)
«Арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и позволит передать их в пользу государства», - указали в СБУ, добавив, что женщину подозревают в «финансировании российских оккупационных группировок».
Ранее украинский суд арестовал движимое и недвижимое имущество Марченко на сумму 153 млн долларов, в том числе два земельных участка и четыре жилых дома, а также десять автомобилей., сообщает НСН.
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