На Украине арестовали имущество жены Медведчука на 153 млн долларов

Суд на Украине арестовал имущество жены украинского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко на сумму 153 млн долларов, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

Медведчук заявил, что живет в Москве

В сообщении говорится, что были арестованы пакет по 14% акций двух облэнерго и более 4% ещё в одном, которыми Марченко, по данным ведомства, владела через офшорные компании.

Кроме того, были арестованы движимое и недвижимое имущество Марченко, в том числе два земельных участка и четыре жилых дома, а также десять автомобилей.

Помимо этого, суд арестовал активы супруги Медведчука в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях.

Ранее лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президент страны Владимир Зеленский предлагал ему временно выехать за границу, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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