На Украине арестовали имущество жены Медведчука на 153 млн долларов
Суд на Украине арестовал имущество жены украинского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко на сумму 153 млн долларов, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
В сообщении говорится, что были арестованы пакет по 14% акций двух облэнерго и более 4% ещё в одном, которыми Марченко, по данным ведомства, владела через офшорные компании.
Кроме того, были арестованы движимое и недвижимое имущество Марченко, в том числе два земельных участка и четыре жилых дома, а также десять автомобилей.
Помимо этого, суд арестовал активы супруги Медведчука в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях.
Ранее лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президент страны Владимир Зеленский предлагал ему временно выехать за границу, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+14 721 / сут.
Умерли
396 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+15 028 / сут.
- Гладков: в Белгородской области из-за обстрела ВСУ погибла женщина
- Глава Курской области заявил об обстреле со стороны ВСУ
- На Украине арестовали имущество жены Медведчука на 153 млн долларов
- Без церемоний. ОБСЕ запретила делегации РФ возложить цветы к памятнику советским воинам в Вене
- Пользователей соцсетей возмутил визит премьера Испании Санчеса на Украину
- Лукашенко заявил, что спецоперация РФ на Украине была неизбежна
- Шойгу заявил, что Запад стремится расчленить Россию
- Столтенберг заявил, что НАТО истощила запасы артснарядов для поставок Киеву
- Варданяна освободили от должности главы правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики
- В Вене российскую делегацию не допустили к возложению цветов к памятнику
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru