На Украине арестовали имущество жены Медведчука на 153 млн долларов

В сообщении говорится, что были арестованы пакет по 14% акций двух облэнерго и более 4% ещё в одном, которыми Марченко, по данным ведомства, владела через офшорные компании.

Кроме того, были арестованы движимое и недвижимое имущество Марченко, в том числе два земельных участка и четыре жилых дома, а также десять автомобилей.

Помимо этого, суд арестовал активы супруги Медведчука в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях.

Ранее лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президент страны Владимир Зеленский предлагал ему временно выехать за границу, сообщает НСН.

