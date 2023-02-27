Имущество российского бизнесмена арестовали на Украине

В пресс-службе ведомства рассказали, что решение суда касается производственных помещений, складов и офисов предприятия, осуществлявшего производство и поставки военной одежды и снаряжения российской армии. Общая сумма арестованного имущества - более одного млрд гривен (более 27 млн долларов).

«Конечным бенефициаром этого предприятия является российский бизнесмен, работающий на военно-промышленный комплекс России», - указали в СБУ.

Также в ведомстве заявили, что было возбуждено уголовное дело.

Ранее суд на Украине арестовал имущество жены украинского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко на сумму 153 млн долларов, сообщает НСН.

