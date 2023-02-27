Имущество российского бизнесмена арестовали на Украине
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила об аресте всего недвижимого имущества одной из текстильных компаний в Черниговской области, принадлежащей российскому бизнесмену.
В пресс-службе ведомства рассказали, что решение суда касается производственных помещений, складов и офисов предприятия, осуществлявшего производство и поставки военной одежды и снаряжения российской армии. Общая сумма арестованного имущества - более одного млрд гривен (более 27 млн долларов).
«Конечным бенефициаром этого предприятия является российский бизнесмен, работающий на военно-промышленный комплекс России», - указали в СБУ.
Также в ведомстве заявили, что было возбуждено уголовное дело.
Ранее суд на Украине арестовал имущество жены украинского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко на сумму 153 млн долларов, сообщает НСН.
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