На юге Таиланда обнаружили новый вид тарантулов

Из статьи следует, что синий окрас у животных — один из самых редких цветов, встречающихся в природе. Ученые назвали этот вид тарантула Chilobrachys natanicharum.

Обнаружили электрически-синего паука в ходе экспедиции в манговые леса Таиланда. Оказалось, что эти тарантулы живут в дуплах, подальше от воды. Специалисты поймали только двух особей. По словам экспертов, это первый известный вид тарантула, обитающий в тайских мангровых зарослях.

Ранее заведующий лабораторией защиты леса Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства Юрий Гниненко в беседе с «Радиоточкой НСН» призвал не тискать появившихся в Подмосковье крупных пауков-ос.

