На юге Таиланда обнаружили новый вид тарантулов
В Таиланде открыли нового тарантула необычного сине-фиолетового цвета, пишет журнал ZooKeys.
Из статьи следует, что синий окрас у животных — один из самых редких цветов, встречающихся в природе. Ученые назвали этот вид тарантула Chilobrachys natanicharum.
Обнаружили электрически-синего паука в ходе экспедиции в манговые леса Таиланда. Оказалось, что эти тарантулы живут в дуплах, подальше от воды. Специалисты поймали только двух особей. По словам экспертов, это первый известный вид тарантула, обитающий в тайских мангровых зарослях.
Ранее заведующий лабораторией защиты леса Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства Юрий Гниненко в беседе с «Радиоточкой НСН» призвал не тискать появившихся в Подмосковье крупных пауков-ос.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru