Новый вид гигантского паука обнаружили в Австралии
Новый вид ядовитого паука был обнаружен австралийскими учёными в Центральном Квинсленде, сообщает телеканал ABC.
Исследователи рассказали, что паукообразному дали название Euoplos dignitas, от латинского «dignitas» («величие»). По их словам, оно отражает «впечатляющий размер и характер паука».
Учёные уточнили, что длина паука превышает 20 см, он обладает густым волосяным покровом, а его укусы могут вызвать у человека боль и отёк.
Эксперты не исключили, что Euoplos dignitas может оказаться исчезающим видом паука.
Ранее в лесах под Санкт-Петербургом обнаружили куколок нападающих на людей лосиных мух, которыйх также называют оленьими кровососками, сообщают «Невские новости».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 001 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+15 130 / сут.
- Первого замдиректора ФСБ исключили из санкционного списка Британии
- Блинкен: США не берет в расчет заявления КНР о недопустимости поставок оружия на Тайвань
- NYT: Трампу не выдвинут обвинения 22 марта
- США хотят вернуться в ЮНЕСКО
- В Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву
- Президент Молдавии поддержала переименование государственного языка в румынский
- Спикер литовского сейма пожаловалась на Бога за поддержку России
- «Пари НН»засчитали техническое поражение в матче с московским «Торпедо»
- В «Роскосмосе» назвали сроки развертывания российской группировки «Арктика-М»
- Путин обратил внимание на отсутствие Полунина на награждении в Кремле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru