Новый вид гигантского паука обнаружили в Австралии

Новый вид ядовитого паука был обнаружен австралийскими учёными в Центральном Квинсленде, сообщает телеканал ABC.

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Исследователи рассказали, что паукообразному дали название Euoplos dignitas, от латинского «dignitas» («величие»). По их словам, оно отражает «впечатляющий размер и характер паука».

Учёные уточнили, что длина паука превышает 20 см, он обладает густым волосяным покровом, а его укусы могут вызвать у человека боль и отёк.

Эксперты не исключили, что Euoplos dignitas может оказаться исчезающим видом паука.

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