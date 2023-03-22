Новый вид гигантского паука обнаружили в Австралии

Исследователи рассказали, что паукообразному дали название Euoplos dignitas, от латинского «dignitas» («величие»). По их словам, оно отражает «впечатляющий размер и характер паука».

Учёные уточнили, что длина паука превышает 20 см, он обладает густым волосяным покровом, а его укусы могут вызвать у человека боль и отёк.

Эксперты не исключили, что Euoplos dignitas может оказаться исчезающим видом паука.

Ранее в лесах под Санкт-Петербургом обнаружили куколок нападающих на людей лосиных мух, которыйх также называют оленьими кровососками, сообщают «Невские новости».