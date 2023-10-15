На юг сектора Газа эвакуировались 600 тысяч палестинцев

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что с севера на юг сектора Газа эвакуировались уже сотни тысяч человек, передает телеканал i24NEWS.

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«ЦАХАЛ сообщает, что более 600 тысяч палестинцев эвакуировались из северной части Газы на юг», - утверждает телеканал.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN сообщил, что Израиль возобновил подачу воды в южные районы сектора Газа.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в воскресенье провел переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Руководитель внешнеполитического ведомства анонсировал открытие контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе анклава с сектором Газа, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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