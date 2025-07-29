Россия не рассматривает вариант «продажи» своих земель, включая Командорские острова, США раздражает присутствие РФ в Арктике, но оно будет только наращиваться, заявил НСН депутат Госдумы, председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

В США задумались о покупке у России Командорских островов, идею предложил подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США несет службу в Эстонии. В статье для Breaking Defense Фриц написал, что Командорские острова США могли бы использовать для отслеживания потенциальной активности китайских подводных лодок на пути в Арктику. Приобретение, по его мнению, должно быть «мирным и прагматичным». А стоимость островов офицер оценил в $15 млрд. Харитонов назвал подобные заявления бестактными.