«Обнаглели!»: В Госдуме отвергли «продажу» Командорских островов США

Председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов заявил НСН, что НАТО раздражает активность России в Арктике.

Россия не рассматривает вариант «продажи» своих земель, включая Командорские острова, США раздражает присутствие РФ в Арктике, но оно будет только наращиваться, заявил НСН депутат Госдумы, председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

В США задумались о покупке у России Командорских островов, идею предложил подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США несет службу в Эстонии. В статье для Breaking Defense Фриц написал, что Командорские острова США могли бы использовать для отслеживания потенциальной активности китайских подводных лодок на пути в Арктику. Приобретение, по его мнению, должно быть «мирным и прагматичным». А стоимость островов офицер оценил в $15 млрд. Харитонов назвал подобные заявления бестактными.

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«Территория у нас громадная, но ничего лишнего нет – ни кусочка земли, ни камня. Трамп считает, что все можно купить или продать. Мы даже разговаривать на эту тему не можем. Никому и ничего продавать не будем. Американцы просто обнаглели! Надо понимать, что 30% мировых полезных ископаемых – у нас в стране. Сегодня нельзя смотреть на карту и думать, что можно купить. Понятно, что сегодня все обратили свой взор на Арктику. Если посмотреть сверху, взять Арктику как окружность за 100%, 64% этой окружности наши предки за Россией застолбили. Стоит задача сегодня от президента усилить работу по сохранению военных городков в регионе и так далее. НАТО раздражает, что у нас там есть присутствие и мы его усиливаем. Продавать острова никто не будет, это бестактно так говорить. Это же не яблоко или курятина. Мы – ядерная держава. Люди должны понимать, что с нами не надо шутить», - рассказал он.

Президент США Дональд Трамп будет шантажировать Данию из-за Гренландии, в итоге будет найден компромисс, но остров интересует США только вместе с Канадой, заявил НСН генеральный директор Института регионального консалтинга, профессор МГУ и ВШЭ Александр Пилясов.

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ФОТО: ИТАР-ТАСС / Александр Петров
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