За раздел имущества Петросяна и Степаненко потребовали более полумиллиона рублей
Минюст РФ потребовал взыскать в бюджет государства 582 тысячи рублей за экспертизу в рамках дела о разделе имущества заслуженной артистки России Елены Степаненко и народного артиста РСФСР Евгения Петросяна. Об этом сообщает РИА Новости.
Агентство ссылается на документы ФБУ «Российский федеральный центр судебной экспертизы имени профессора А.Р. Шляхова», согласно которым было проведено две экспертизы. За первую, стоимость которой составила 7,5 млн рублей, экс-супруги полностью рассчитались.
Что касается второй экспертизы, то из 1,13 млн рублей Петросяном было уплачено 550 тысяч рублей. Теперь Минюст РФ потребовал доплатить недостающие 582 тысячи рублей, однако с кого именно - не уточняется.
Отмечается, что адвокаты Петросяна и Степаненко от комментариев отказались. Заседание Хамовнического суда по данному делу запланировано на 29 июля.
Ранее Головинский суд Москвы вынес решение по разбирательству между звёздными экс-супругами Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце, постановив, что их 12-летний сын Тимофей должен жить с матерью, сообщает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru