Газовый баллон взорвался в исправительной колонии в Волгограде

Газовый баллон взорвался в исправительной колонии в Тракторозаводском районе Волгограда. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

Трое человек погибли при взрыве на газонаполнительной станции в Чечне

По данным ведомства, хлопок газового баллона с последующим воспламенением произошёл в одном из хозяйственных блоков.

«Госпитализировано четверо заключённых с ожогами различной степени тяжести», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работает следственно оперативная группа.

Ранее в Саратове в результате взрыва газа в многоэтажном доме погибли семь человек, ещё 18 пострадали, сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
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