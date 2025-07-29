Газовый баллон взорвался в исправительной колонии в Волгограде
Газовый баллон взорвался в исправительной колонии в Тракторозаводском районе Волгограда. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Волгоградской области.
По данным ведомства, хлопок газового баллона с последующим воспламенением произошёл в одном из хозяйственных блоков.
«Госпитализировано четверо заключённых с ожогами различной степени тяжести», - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работает следственно оперативная группа.
Ранее в Саратове в результате взрыва газа в многоэтажном доме погибли семь человек, ещё 18 пострадали, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru