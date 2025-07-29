Водитель автомобиля погиб при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Мирный житель погиб в результате атаки украинского дрона в хуторе Леоновка Валуйского округа. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, целью беспилотника стал движущийся автомобиль. Получивший тяжёлые ранения водитель скончался в больнице.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», - написал губернатор, добавив, что супруга погибшего получила баротравму, ей была оказана необходимая медпомощь.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в Новой Маячке при атаке украинского дрона на микроавтобус один человек погиб, ещё пятеро были ранены, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru