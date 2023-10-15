Армия Израиля: в плену у ХАМАС находятся 155 человек

Палестинское движение ХАМАС удерживает 155 заложников в секторе Газа, пишет газета The Times of Israel со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари.

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По его словам, военные оповестили 155 семей о том, что их близкие находятся в заложниках. Хагари заверил, что армия делает все возможное для их освобождения.

«Я знаю, что каждая секунда для вас равна вечности, мы сделаем все, чтобы вернуть ваших родных домой», - приводит газета слова военного.

В интервью телеканалу CNN советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Израиль восстановил подачу воды в южные районы сектора Газа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Ахмет Закоут
ТЕГИ:ИзраильСектор ГазаХамас

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