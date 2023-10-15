Армия Израиля: в плену у ХАМАС находятся 155 человек
Палестинское движение ХАМАС удерживает 155 заложников в секторе Газа, пишет газета The Times of Israel со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари.
По его словам, военные оповестили 155 семей о том, что их близкие находятся в заложниках. Хагари заверил, что армия делает все возможное для их освобождения.
«Я знаю, что каждая секунда для вас равна вечности, мы сделаем все, чтобы вернуть ваших родных домой», - приводит газета слова военного.
В интервью телеканалу CNN советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Израиль восстановил подачу воды в южные районы сектора Газа, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Скончался поэт и художник Гавриил Лубнин
- На юг сектора Газа эвакуировались 600 тысяч палестинцев
- СМИ: москвич вызвал полицию из-за того, что сын долго играл в компьютер
- Армия Израиля: в плену у ХАМАС находятся 155 человек
- На губернатора ХМАО Комарову написали заявление о дискредитации ВС РФ
- На северо-западе Турции произошло землетрясение
- В офис миротворцев ООН в Ливане попала ракета
- МВФ создал фонд для сбора $65 миллионов на нужды Украины
- В Москве на Варшавском шоссе водитель легковушки сбил пешехода
- Умер директор музея Анны Ахматовой в Петербурге Борис Архаров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru