В Шереметьево прибыл первый прямой авиарейс из Пхеньяна

Первый прямой авиарейс из Пхеньяна прибыл в Москву в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает авиакомпания Nordwind, осуществившая перелёт.

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Отмечается, что самолёт Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров вылетел из Москвы в Пхеньян 27 июля, а 29 июля был выполнен обратный рейс. Время в пути - около 8 часов.

«Далее полёты планируются с частотой один раз в месяц — для формирования устойчивого спроса и загрузки авиарейсов», - заключил авиаперевозчик.

Ранее в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) заявили, что полностью импортозамещённый лайнер Superjet (SSJ-100), оснащённый российскими моторами ПД-8, совершил первый длительный полёт из Комсомольска-на-Амуре в подмосковный Жуковский, сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:АвиаперелетыКНДРРоссия

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