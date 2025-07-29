Захарова раскритиковала идею о выкупе у РФ Командорских островов

Комментируя идею американского подполковника Джеффри Фрица, предложившего обсудить покупку США у России Командорских островов, она указала, что вместо этого военный может попытаться «сделать Америку снова великой».

«Это не стоило бы комментировать в принципе... Но если у Фрица есть такие деньги... он мог бы хотя бы в какой-то части погасить часть госдолга США», - заключила дипломат.

Ранее несущий службу в Эстонии Фриц заявил, что американской администрации следовало бы обсудить приобретение у РФ Командорских островов за 15 млрд долларов - для слежения за действиями Китая в регионе, сообщает RT.

