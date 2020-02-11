На Тайване ввели запрет на поцелуи из-за коронавируса

Кроме того, съемки кино на острове больше нельзя проводить в многолюдных местах, а все участники съемок обязаны носить медицинские маски. Также запреты коснулись и самих картин: из них вырезают интимные сцены, "чтобы не провоцировать людей".

Как отмечает портал, такие меры предосторожности были введены после того, как кинематограф Китая из-за коронавируса был перемещен в Тайвань. В Китае съемки фильмов из-за вируса сейчас полностью запрещены.

Ранее сообщалось, что два китайца, которые были госпитализированы в РФ с коронавирусом, выздоровели и готовятся в выписке.







