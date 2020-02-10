В РФ готовят к выписке двух госпитализированных с коронавирусом китайцев
Два китайца, которые были госпитализированы в РФ с коронавирусом, выздоровели и готовятся в выписке. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Роспортребнадзор.
В российском ведомстве заявили, что все противоэпидемические действия выполнены, состояние пациентов хорошее.
Пациенты будут выписаны после двух отрицательных результатов анализа на коронавирус.
Напомним, в РФ были зарегистрированы два случай заражения коронавирусом: в Тюменской области и в Забайкальском крае.
По последним данным, число заразившихся превысило 40 тысяч человек, из них около 900 скончались, более 3 тыс. выздоровели.
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