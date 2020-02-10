В РФ готовят к выписке двух госпитализированных с коронавирусом китайцев

В российском ведомстве заявили, что все противоэпидемические действия выполнены, состояние пациентов хорошее.

Пациенты будут выписаны после двух отрицательных результатов анализа на коронавирус.

Напомним, в РФ были зарегистрированы два случай заражения коронавирусом: в Тюменской области и в Забайкальском крае.

По последним данным, число заразившихся превысило 40 тысяч человек, из них около 900 скончались, более 3 тыс. выздоровели.

