В РФ готовят к выписке двух госпитализированных с коронавирусом китайцев

10 февраля 202020:59

Два китайца, которые были госпитализированы в РФ с коронавирусом, выздоровели и готовятся в выписке. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Роспортребнадзор.

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В российском ведомстве заявили, что все противоэпидемические действия выполнены, состояние пациентов хорошее.

Пациенты будут выписаны после двух отрицательных результатов анализа на коронавирус.

Напомним, в РФ были зарегистрированы два случай заражения коронавирусом: в Тюменской области и в Забайкальском крае.

По последним данным, число заразившихся превысило 40 тысяч человек, из них около 900 скончались, более 3 тыс. выздоровели.

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ФОТО: РИА Новости / Тимур Батыршин
ТЕГИ:КоронавирусКитай