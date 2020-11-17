Трамп планировал удар по ядерному объекту Ирана

Некоторые из них (вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео) отговаривали главу государства от военного удара, так как это может привести к широкомасштабному конфликту.

Встреча была инициирована после того, как инспекторы МАГАТЭ заявили о превышении запасов урана в Иране в 12 раз от разрешенных по ядерному соглашению.

Напомним, на днях Трамп продлил действующие санкции против Ирана.

По мнению американского президента, отношения двух стран «ещё не нормализовались», в связи с чем Трамп продлил режим чрезвычайного положения в отношении Ирана.

