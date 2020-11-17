Трамп планировал удар по ядерному объекту Ирана
Действующий американский президент Дональд Трамп интересовался возможностью нанесения удара по основному ядерному объекту Ирана, пишет The New York Times со ссылкой на свои источники.
12 ноября глава Белого дома на встрече со старшими советниками спросил, «есть ли варианты в ближайшие недели принять действия против основного ядерного объекта Ирана».
Некоторые из них (вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео) отговаривали главу государства от военного удара, так как это может привести к широкомасштабному конфликту.
Встреча была инициирована после того, как инспекторы МАГАТЭ заявили о превышении запасов урана в Иране в 12 раз от разрешенных по ядерному соглашению.
Напомним, на днях Трамп продлил действующие санкции против Ирана.
По мнению американского президента, отношения двух стран «ещё не нормализовались», в связи с чем Трамп продлил режим чрезвычайного положения в отношении Ирана.
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