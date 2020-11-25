«Раковая опухоль». В Израиле рассказали о возможной войне с Ираном

Армия обороны Израиля получила поручение правительства готовиться к возможному военному удару США по Ирану. Как сообщает портал Axios, правительство Израиля выступило с таким поручением в связи с ожиданием «очень сложного периода» в регионе перед инаугурацией объявившего о своей победе на американских выборах Джо Байдена.

Источники издания предполагают, что Вашингтон может осуществить атаку на Иран до ухода действующего президента США Дональда Трампа со своего поста, а в случае ответа Исламской Республики может быть затронут и Израиль.

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер рассказал в эфире НСН, что его государство готово к агрессии со стороны Ирана.