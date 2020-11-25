«Раковая опухоль». В Израиле рассказали о возможной войне с Ираном
Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля в эфире НСН заявил, что его страна не снимает с повестки угрозу со стороны Ирана.
Армия обороны Израиля получила поручение правительства готовиться к возможному военному удару США по Ирану. Как сообщает портал Axios, правительство Израиля выступило с таким поручением в связи с ожиданием «очень сложного периода» в регионе перед инаугурацией объявившего о своей победе на американских выборах Джо Байдена.
Источники издания предполагают, что Вашингтон может осуществить атаку на Иран до ухода действующего президента США Дональда Трампа со своего поста, а в случае ответа Исламской Республики может быть затронут и Израиль.
Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер рассказал в эфире НСН, что его государство готово к агрессии со стороны Ирана.
«Мы являемся для них "раковой опухолью на здоровом теле мусульманского мира", которую нужно ликвидировать так, чтобы не было метастаз и так далее. Мы всегда должны быть готовы вступить в бой с теми, кто хочет нас уничтожить. У моего народа был уже богатый исторический опыт. Когда не было нашей страны, не было армии, нас убивали направо и налево. Сейчас такого быть не может. Израиль хочет сохранить свое достойное существование, наше военное превосходство, что обеспечивается при помощи США и укреплением "антииранского лагеря", то есть мусульманских государств, для которых Иран куда более страшен, чем для нас. Только за последний месяц-два у нас были подписаны договоры с Эмиратами, с арабскими княжествами Персидского залива, с Бахрейном, Суданом», - заявил он.
Векслер подчеркнул, что Израиль должен быть всегда наготове.
Ранее издание New York Times со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников сообщало, что президент Дональд Трамп 12 ноября консультировался со своими старшими советниками о возможности в ближайшие недели «принять меры» против главного ядерного объекта Ирана.
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