На Шри-Ланке из-за беспорядков введено чрезвычайное положение

На Шри-Ланке объявлено о введении чрезвычайного положения, передает ТАСС. В западной части островного государства, где находится столица Коломбо введён комендантский час. Распоряжения об этом были отданы премьер-министром страны Ранилом Викрамасингхе, который позже назначен и.о. президента.

Глава правительства приказал также задерживать всех, кто участвует в беспорядках.

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После бегства президента Готабаи Раджапаксы премьер-министр временно исполняет обязанности главы государства.

Ранее в среду участники протестных акций совершили попытку штурмом овладеть зданием канцелярии премьер-министра, но правоохранители не позволили толпе прорваться в госучреждение. Для разгона участников беспорядков полиция применила слезоточивый газ и водометы.

AFP: президент Шри-Ланки Раджапакса покинул страну

Минувшей ночью, на фоне массовых акций протеста, президент страны Готабая Раджапакса покинул Шри-Ланку, улетев на Мальдивы.

Ранее в Шри-Ланке протестующие захватили резиденцию президента страны.

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ФОТО: Скрин с видео
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