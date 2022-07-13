На Шри-Ланке из-за беспорядков введено чрезвычайное положение

На Шри-Ланке объявлено о введении чрезвычайного положения, передает ТАСС. В западной части островного государства, где находится столица Коломбо введён комендантский час. Распоряжения об этом были отданы премьер-министром страны Ранилом Викрамасингхе, который позже назначен и.о. президента.

Глава правительства приказал также задерживать всех, кто участвует в беспорядках.