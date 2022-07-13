На Шри-Ланке из-за беспорядков введено чрезвычайное положение
На Шри-Ланке объявлено о введении чрезвычайного положения, передает ТАСС. В западной части островного государства, где находится столица Коломбо введён комендантский час. Распоряжения об этом были отданы премьер-министром страны Ранилом Викрамасингхе, который позже назначен и.о. президента.
Глава правительства приказал также задерживать всех, кто участвует в беспорядках.
После бегства президента Готабаи Раджапаксы премьер-министр временно исполняет обязанности главы государства.
Ранее в среду участники протестных акций совершили попытку штурмом овладеть зданием канцелярии премьер-министра, но правоохранители не позволили толпе прорваться в госучреждение. Для разгона участников беспорядков полиция применила слезоточивый газ и водометы.
Минувшей ночью, на фоне массовых акций протеста, президент страны Готабая Раджапакса покинул Шри-Ланку, улетев на Мальдивы.
Ранее в Шри-Ланке протестующие захватили резиденцию президента страны.
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