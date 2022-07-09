В Шри-Ланке протестующие захватили резиденцию президента страны
Под контроль протестующих взята резиденция президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы, сообщает Times of India.
Глава государства за несколько минут до захвата помещения успел его покинуть.
Военные охраняют законного президента, его местонахождение держится в тайне, сообщает агентство РИА Новости.
«Протестующие в субботу несли черный и национальный флаги и кричали «Гота, иди домой», используя распространенную сокращенную версию имени президента», — пишет Газета.ru.
СМИ сообщают, что силовики применила слезоточивый газ против участников многотысячной демонстрации в Коломбо.
Волнения в стране начались из-за тяжелого экономического кризиса, возникшего в Шри-Ланке после обретения независимости в 1948 году.
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